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В Великих Луках на Троицу будет организовано дополнительное движение автобусов к местам захоронений

15 и 16 июня с 8.00 до 14.00 будет организовано дополнительное движение автобусов к местам захоронений: от площади Ленина к кладбищу Воробецкое и кладбищу Зеленая зона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, отправление автобусов осуществляется по мере их наполнения.

Работа автобусов, следующих по маршруту №6 «Райбольница - Демидово» с 8.20 до 13.00 будет осуществляться с интервалом 30 минут, далее по расписанию выходного дня, №106 «Райбольница - Карцево» - по расписанию выходного дня.

Проследуют до кладбища «Иванцево» автобусы №3 и №11 - до кладбища «Божно».