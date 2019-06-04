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Режим остановки псковского автобуса № 6 изменится из-за ремонта на Юбилейной

В Пскове автобусы, движущиеся по маршруту № 6, будут останавливаться не так, как раньше, из-за ремонтных работ на участке дороги по улице Юбилейной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

В пресс-службе предприятия добавили, что ремонт продлится с 15 июня, с 08.00, по 16 июня, до 21.00. На это время остановка по маршруту №6 «Рижский проспект» в сторону вокзала временно упраздняется. В этот же период остановка по маршруту №6 «Рижский проспект», что в сторону улицы Рокоссовского, временно переносится за Рижский проспект, напротив дома № 51.