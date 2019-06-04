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21 июня в Великих Луках будет изменено расписание автобусов

21 июня в Великих Луках будет ограничено движение автотранспорта в связи с шествием выпускников по улицам города. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В связи с этим в расписания автобусов вносятся изменения: