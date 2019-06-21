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Проезд в общественном транспорте Пскова может подорожать до 27 рублей

Проезд в общественном транспорте Пскова может подорожать до 27 рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, с таким предложением выступил руководитель ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец на заседании Общественного совета.

Он представил доклад о внедрении автоматизированной системы оплаты проезда, сообщив, что в настоящее время около 15% всех поездок на городских маршрутах оплачивается банковскими картами, что положительно отражается на администрировании платежей и дает удобный инструмент анализа и планирования транспортных потоков. С целью расширения практики использования электронных транспортных карт, а также банковских карт при оплате проезда руководитель предприятия предложил увеличить стоимость поездки в городском транспорте за наличный расчет до 27 рублей.



По итогам заседания члены Общественного совета посчитали возможным увеличение стоимости поездки в городском транспорте за наличный расчет до 27 рублей при условии сохранения стоимости поездки на прежнем уровне при оплате банковской картой.

В повестку заседания Общественного совета также был включен вопрос о возможных направлениях экономии, полученной по результатам торгов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Председатель комитета Борис Елкин проинформировал о завершении работы по заключению государственных и муниципальных контрактов по основным объектам, реализуемых в рамках нацпроектов.

И.о. директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Владимир Шаляев доложил о ходе подготовительных работ по ремонту региональных автодорог, а также выступил с предложением о включении в программу дорожных работ на текущий год дополнительных объектов – ремонта участка автодороги Лудони - Павы - Боровичи в Стругокрасненском районе протяженностью 2.7 км, а также завершение ремонта въезда в город Опочка с федеральной автодороги Р-23.