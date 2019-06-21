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АвтоМир / Общественный транспорт

Олег Брячак высказался против повышения цен на общественный транспорт

26.06.2019 14:12|ПсковКомментариев: 1

Депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак высказался резко против повышения цен билетов на городские автобусы. Такую позицию он озвучил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я против того, что повышают тарифы. Никакой логики в том, что цена при наличном расчете будет одна, а при безналичном другая, я не вижу», - заявил Олег Брячак.

Он отметил, что руководитель «Псковпассажиравтотранса» должен искать какие-то внутренние резервы на предприятии для решения проблем, а не повышать цену на билеты, когда люди и так находятся в тяжелом экономическом положении.

Теги: #Справедливая Россия #Псковпассажиравтотранс #общественный транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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