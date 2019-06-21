Олег Брячак высказался против повышения цен на общественный транспорт

Депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак высказался резко против повышения цен билетов на городские автобусы. Такую позицию он озвучил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
«Я против того, что повышают тарифы. Никакой логики в том, что цена при наличном расчете будет одна, а при безналичном другая, я не вижу», - заявил Олег Брячак.
Он отметил, что руководитель «Псковпассажиравтотранса» должен искать какие-то внутренние резервы на предприятии для решения проблем, а не повышать цену на билеты, когда люди и так находятся в тяжелом экономическом положении.