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Глава транспортного комитета прокомментировал повышение платы за проезд в городских автобусах Пскова

Повышение цены билета, при оплате наличными деньгами, связано со стимулированием безналичной оплаты. Большее количество оплат по карте приведет ко многим положительным моментам, считает председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Об этом он рассказал на встрече с журналистами, которая состоялась 26 июня.

«Прежде всего, это безопасность наших граждан, не нужно будет доставать кошельки. Можно оплачивать самой картой и телефоном, и смарт-часами. Не нужно думать о том, чтобы постоянно была мелочь в кармане», - заявил Борис Елкин.

«Помимо того, что это делает оплату безопасной, мы сможем вести дополнительную статистику. Благодаря ей можно будет оптимизировать и менять маршрутную сетку города. Мы будем точно знать и анализировать пассажиропоток, время наибольшей активности и частоту поездок горожан. Эти данные помогут улучшить качество обслуживания пассажиров. Если мы поймем, что есть какое-то пиковое время, когда идет максимальное количество транзакций, мы сможем увеличить количество рейсов или вместимость автобусов», - поделился председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Он отметил, что данный опыт, стимулирования безналичной оплаты, есть практически во всех регионах, в том числе в Новгородской, Смоленской и Курской областях. С его слов, во всех этих регионах существует разница примерно в 7% между оплатой за проезд наличными и картой.

Борис Елкин также признал, что на данный момент существуют проблемы с картами, не поддерживающими функцию бесконтактной оплаты, которые необходимо решать.