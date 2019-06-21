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С 1 июля откроется новый автобусный маршрут «Псков - Сланцы» - расписание и цены

С 1 июля 2019 года откроется автобусный маршрут №2035 Сланцы-Псков. Об этом сообщает перевозчик – ИП Сухов Геннадий Анатольевич.

В кассах автовокзалов Сланцев и Пскова будет открыта предварительная продажа билетов - за 10 дней до поездки. При покупке билета в кассах вокзала необходимо предъявлять паспорт.

Известно, что маршрут будет ежедневным. Кроме того, по пятницам, субботам и воскресеньям будут запущены дополнительные автобусы.

Данные из официального паблика перевозчика в соцсети ВКонтакте

Маршрут осуществляется с заездом в Середку, Спицино и Гдов.