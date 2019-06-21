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Псковские власти будут вести осторожную тарифную политику в сфере пасссажирских перевозок на общественном транспорте

Власти Псковской области будут придерживаться осторожной тарифной политики в сфере пассажирских перевозок на общественном транспорте. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН заместитель губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Василий Осипов.

По его словам, он достаточно часто встречается с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным в целях обсуждения комплекса мер по стабилизации ситуации на ГППО «Псковпассажиравтотранс» и определения вектора выхода предприятия из кризиса.

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«Все понимают, что самый легкий путь — увеличение стоимости проезда, и что-то в этом отношении придется сделать, но это достаточно социально значимый момент, учитывая, что доходы жителей и экономика региона не растут теми темпами, как хотелось бы», - отметил вице-губернатор.

«Поэтому здесь будем действовать осторожно в части тарифной политики предприятия», - резюмировал он, также добавив, что в автопарке предприятия насчитывается более 500 автобусов, из них 42% имеют 100-процентный износ.