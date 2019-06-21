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Минтранс определит список обязательных платных услуг на автовокзалах

В правительстве определят, какие платные услуги обязаны оказывать пассажирам и перевозчикам на автовокзалах и автостанциях и по какому принципу перевозчики должны оплачивать предоставление таких услуг владельцам транспортной инфраструктуры. Такой законопроект приняли в первом чтении на заседании Госдумы 10 июля, сообщает «Парламентская газета».

Если законопроект примут, в Минтрансе разработают перечень платных услуг, которые должны обязательно оказывать на автовокзале или автостанции пассажирам и перевозчикам за счет тех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть право осуществлять регулярные перевозки по маршруту, где находится станция.

В нем планируют прописать в качестве обязательных услуг предоставление перрона для посадки-высадки пассажиров, залов ожидания, туалета, а также при наличии — комнаты матери и ребёнка, камеры хранения и пункта медицинской помощи. Кроме того, в перечне планируют предусмотреть услуги по досмотру пассажиров, багажа и автобусов, по готовности сил обеспечения транспортной безопасности к действиям по пресечению актов незаконного вмешательства и некоторые другие аспекты. Перечень и правила формирования тарифов на услуги также будут устанавливать на федеральном уровне.

Сейчас сложилась практика, что с автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей операторы автостанций и автовокзалов удерживают процент от общей стоимости проданных билетов, пояснил замминистра транспорта Дмитрий Зверев. Этим недовольны как владельцы инфраструктуры (при росте популярности покупки билетов через Интернет снижается объем продаваемых в кассах билетов, что приводит к сокращению доходов, которых уже не хватает на обслуживание пассажиров), так и сами перевозчики, потому что не прописан предельный размер агентского вознаграждения, взимаемого с них.

Отдельно оговаривается, что владельцу объекта транспортной инфраструктуры запрещается навязывать перевозчикам платные услуги, не включенные в перечень обязательных платных услуг, и взимать плату за пользование элементами обустройства автомобильных дорог.