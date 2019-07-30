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АвтоМир / Общественный транспорт

Когда в Сковородке появится автобусная остановка? - обращение на сайт губернатора

12.08.2019 16:44|ПсковКомментариев: 0

Автобусную остановку в деревне Сковородка Стругокрасненского района демонтировали около трех месяцев назад, установка новой остановки даже не начиналась. Такая жалоба поступила от местного жителя на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В обращении отмечается, что автобусная остановка «была демонтирована по непонятным для местных жителей причинам».

«Работы по установке новой автобусной остановки даже не начинались. В связи с этим прошу в кратчайшие сроки произвести установку автобусной остановки в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования», утверждённый распоряжением Министерства транспорта РФ от 23.05.2003 N ИС-460-р», - обращается к губернатору местный житель.

Теги: #Стругокрасненский район #губернатор #ведерников.рф
Источник: Псковская Лента Новостей
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