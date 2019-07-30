В «Псковпассажиравтотрансе» извинились за поступок кондуктора, выставившего девочку из автобуса

И.о. гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Куренков извинился от имени предприятия за то, что кондуктор компании выставил девочку из автобуса, когда обнаружил, что не найдет сдачи с предлагаемых ребенком 500 рублей. И.о. гендиректор принес извинения 14 августа, в тот же день, когда Псковская Лента Новостей опубликовала жалобу местного жителя на «хамство кондукторов псковских автобусов».
«ГППО "Псковпассажиравтотранс" приносит свои извинения за ненадлежащее поведение сотрудника. Мы обязательно разберемся в ситуации и примем меры, чтобы такое не повторилось впредь. Мы любим своих пассажиров и стараемся делать все возможное, чтобы поездки были максимально комфортными», - заключил Александр Куренков.