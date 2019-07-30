Автобус с псковскими номерами замечен на городском маршруте в Москве

Сбой в работе светофоров стал причиной аварии на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной. ФОТО и ВИДЕО

Велосипедистка попала в ДТП в Гдове

Проверка светофора Рижский - Юбилейная в Пскове показала, что сбоев в работе нет

Молодые великолучане угнали «Оку» и были задержаны полицией

На улице Труда у Сквера Народовластия появится круговое движение

Александр Братчиков: Псковские дороги - наша боль

Борис Елкин проконтролировал ход дорожных работ в Пушкиногорском районе

Псковская ГИБДД: не занимайте парковочные места, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями здоровья

16-летний мопедист госпитализирован после столкновения с «Фольксвагеном» в Опочке

Новых автомобилей в России покупают все меньше

В июле в Пскове отмечено снижение наездов на пешеходов

Михаил Ведерников поручил заранее начать подготовку дорожных контрактов на следующий год