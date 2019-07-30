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АвтоМир / Общественный транспорт

Минтранс РФ планирует создать единую систему мониторинга автобусных междугородних перевозок к 2021 году

21.08.2019 22:31|ПсковКомментариев: 0

Минтранс РФ планирует до конца 2020 года создать единую федеральную систему мониторинга и контроля пассажирских перевозок (ЕФС МКПП), прототип которой испытывает ООО «Технопасс» с использованием инфраструктуры госсистемы взимания платы с грузовиков «Платон», пишет «Интерфакс».

Как сообщает Минтранс, пилотные испытания прототипа системы прошли с 15 мая по 15 июня 2019 г. в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах на регулярных и заказных автобусных маршрутах межрегионального сообщения. Оператором эксперимента выступило ООО «Технопасс», предоставившее разработанный прототип и организовавшее взаимодействие между перевозчиками, оператором госсистемы «Платон» (ООО «РТ-Инвест Транспортные системы (ООО «РТИТС»)), агрегатором по продаже билетов ООО «ОднаКасса», Ространснадзором и подведомственным Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

«В рамках пилотного проекта продемонстрированы основные функции системы: мониторинг полного цикла пассажирской перевозки, объединения информации о перевозке и перевозчиках в единый цифровой след; сбор информации с различных систем мониторинга и контроля, а также систем регистрации пассажиров на необорудованных пунктах посадки/высадки», - отмечает Минтранс.

За время проведения пилота в системе зарегистрировано более 300 рейсов и свыше 3 тыс. проездных документов. Пассажирские билеты содержали QR-код с уникальным идентификатором перевозки, который однозначно позволял идентифицировать легальность перевозки и ее параметры в реальном времени.

«Результаты пилотного проекта были доложены 26 июня на заседании Государственного совета, посвященном вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. По итогам Госсовета Минтрансу поручено обеспечить создание единой федеральной системы мониторинга и контроля автобусных междугородних перевозок пассажиров в целях снижении доли нелегальных перевозчиков на этом рынке», - отмечает министерство.

В апреле на портале regulation.gov.ru был размещен проект постановления правительства РФ о проведении эксперимента по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы. В соответствии с документом, эксперимент будет проходить до середины октября 2019 г.

Источник: Псковская Лента Новостей
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