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Стало известно, кто организует пассажирские перевозки по маршруту Псков – Невель

Определен перевозчик, который организует пассажирские перевозки по маршруту Псков – Невель. Как сообщается на сайте комитета Псковской области по транспорту, по итогам рассмотрения заявлений перевозчиков о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту «Псков – Невель» им стал ИП Анисимов Андрей Анатольевич.

В течение 3 рабочих дней предпринимателю необходимо обратиться в комитет для получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту № 506 «Псков-Невель» и карты межмуниципального маршрута.

Напомним, с 31 марта ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» временно закрыл движение по междугородному маршруту № 506 «Псков-Невель». До этого после временной приостановки движение автобуса было возобновлено 24 февраля.