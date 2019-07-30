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«Псковпассажиравтотранс» предупредил о внеплановой задержке продажи проездных

Продажа месячных проездных билетов задержится на несколько дней, по техническим причинам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - сообщили на предприятии. - Обращаем внимание на изменение сроков продажи месячных проездных билетов. С 25 августа, согласно графику, начинается продажа месячных городских и пригородных проездных билетов для школьников, студентов, всех льготных категорий граждан».

Кроме того, в «Псковпассажиравтотрансе» отметили, что касса на улице Леона Поземского, 123, заработает с 26 августа. С понедельника по пятницу - с 8.00 до 17.00. Обед - с 12.00 до 13.00. Суббота и воскресенье - выходные.