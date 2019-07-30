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С завтрашнего дня проездные можно будет приобрести в городских автобусах в Пскове

С 29 августа после 15.00 в кассах ГППО «Псковпассажиравтотранс» будет осуществляться продажа месячных проездных билетов для граждан.

Как сообщает пресс-служба предприятия, кассы работают в обычном режиме: ул. Л. Поземского, 123, рабочие дни: 8.00-17.00 (обед: 12.00-13.00), выходные и праздничные дни: выходной. Ул. Коммунальная, 77/1 ежедневно с 8.00 до 18.30 без перерыва на обед.

С 30 августа проездные также можно будет приобрести у кондукторов, на бортах автобусов городских маршрутов.

«Псковпассажиравтотранс» приносит извинения за доставленные неудобства.