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Изменена схема движения автобусов в связи с ремонтом улицы Максима Горького

С 8.00 2 сентября до 20.00 4 сентября закрывается для движения транспорта улица Максима Горького (в районе Дамбы). В связи с этим движение автобусов по маршруту № 2, 5, 8, 8а, 19 будет осуществляться по измененной схеме движения. Об этом сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса».

Маршрут №2 При движении с вокзала: по ул. Юбилейной с поворотом на ул. Мирную и с выездом на ул.М. Горького, далее по маршруту. Остановка «Дамба» - упраздняется. В обратном направлении: с Рижского пр-та по ул. Народной с выездом на улицу Юбилейную и далее на вокзал – дополнительные остановки: «по требованию» (у маг. Пятёрочка), «ул. Народная», « Дом офицеров». Остановки «ул.Петровская», «Центральная городская библиотека», «Областная б-ца», «Храм А.Невского», «Дамба»-упраздняются.

Маршрут №19 При движении с вокзала и с пл. Ленина: по Рижскому проспекту, ул. М.Горького с поворотом на ул. Р.Люксембург, ул.Народную и через ул.Юбилейную с выездом на ул. Маргелова и далее по маршруту – дополнительные остановки: «Никольский храм», «Мебельный магазин», «по требованию» (у маг. Пятёрочка). Остановки от пл.Ленина: «Областная б-ца», «Храм А.Невского», «Дамба», «Дом офицеров», «ул. Народная»-упраздняются.

Маршрут №5 При движении с пл. Ленина: по Рижскому проспекту, ул.М.Горького с поворотом на ул. Р.Люксембург, ул.Народную с выездом на ул.Юбилейную и далее по маршруту – дополнительные остановки: «Никольский храм», «Мебельный магазин», «по требованию» (у маг. Пятёрочка), «ул.Народная», «Дом офицеров». Остановки «Областная б-ца», «Храм А.Невского», «Дамба»-упраздняются.

Маршрут №8 и 8а При движении с вокзала и с пл. Ленина: по Рижскому проспекту, ул.М.Горького с поворотом на ул. Р.Люксембург, ул.Народную с выездом на ул.Юбилейную и далее по маршруту – дополнительные остановки: «Никольский храм», «Мебельный магазин»,«по требованию» (у маг. Пятёрочка), «ул.Народная», «Дом офицеров». Остановки «Областная б-ца», «Храм А.Невского», «Дамба»-упраздняются.