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Пустить автобусы мимо поликлиники №3 предлагает Галина Неваленная

Изменить схему движения общественного транспорта Пскова, предусмотрев заезд автобусов к поликлинике №3, предлагает кандидат в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13, главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

«К нам уже не раз обращались жители Запсковья с жалобами, что им очень неудобно добираться до третьей поликлиники. Туда нет прямого автобуса с Запсковья, поэтому людям приходится сначала ехать до Октябрьского проспекта, а потом пересаживаться на "тройку" и ехать в поликлинику», - обозначила проблему Галина Неваленная.

По ее мнению, пришло время рассмотреть вопрос о повышении транспортной доступности учреждения. «Сделать абсолютно новый автобусный маршрут или немного изменить схему движения по существующим автобусным маршрутам - этот вопрос нужно проработать совместно с ГППО "Псковпассажиравтотранс", изучив все "плюсы" и "минусы"», - отметила главврач поликлиники. Сама же она склоняется к тому, что, с учетом активного жилищного строительства на Дальнем Запсковье, правильнее было бы сделать новый автобусный маршрут с остановкой у поликлиники №3.

«Также этот автобус мог бы делать остановки в местах, пользующихся максимальным спросом среди населения - рядом с почтой, магазинами. Тем самым мы обеспечим шаговую доступность псковичей к социально значимым объектам», - заключила Галина Неваленная.

*Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 Неваленной Галины Ивановны