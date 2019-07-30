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Ответственность за нелегальные пассажирские перевозки предложили ужесточить

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий штрафовать за повторное нарушение при автобусных перевозках пассажиров или багажа (отсутствие карты маршрута регулярных перевозок) на сумму до 400 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства, сообщает «Парламентская газета».

Автором проекта выступило Законодательное Собрание Нижегородской области. Поправки предлагаются в статью 11.33 КоАП о нарушении порядка использования автобуса, трамвая, троллейбуса.

В действующей редакции за использование этих транспортных средств для регулярных перевозок пассажиров при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок в случае, если наличие такой карты является обязательным, наказывается штрафом 5 тысяч рублей для водителя, 30 тысяч - для должностных лиц и 300 тысяч - для юрлиц.

В то же время санкций за повторное нарушение нет. Проект предлагает ввести такое наказание с повышенными штрафами - для водителя 10 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч, для юрлиц - до 400 тысяч. Штраф может быть наложен с конфискацией транспортного средства.

Инициатива направлена на пресечение нелегальной деятельности в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом.