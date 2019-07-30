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С 13 сентября билеты на автобусы «Псков – Новгород» и «Псков – Великие Луки» станут дешевле

С 13 сентября снижается стоимость проезда на автобусах «Псковпассажиравтотранса» направления Псков – Новгород, Псков – Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Маршрут №508 «Псков – Новгород» отправление из Пскова 9.25 (ежедневно) отправление из Новгорода 16.00 (ежедневно) Стоимость проезда 500 рублей, для студентов 450 рублей (для пассажиров полного цикла пути - из Пскова до Новгорода и обратного направления)

Маршрут №504 «Псков – Великие Луки» следующий через Опочку отправление из Пскова 8.20 (ежедневно) отправление из Великих Лук 17.10 (ежедневно) Стоимость проезда 450 рублей, для студентов 400 рублей (для пассажиров полного цикла пути - из Пскова до Новгорода и обратного направления)

Стоимость проезда по маршруту №504 на участках:

«Псков – Опочка» стоимость проезда составит 300 рублей, «Псков – Пустошка» 350 рублей.