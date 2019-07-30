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На псковских автобусных остановках появятся 7 новых информационных табло

В ближайшее время в Пскове на 7 остановочных комплексах появятся новые интеллектуальные информационные табло. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

«Это новый шаг по продвижению в пассажирском транспорте высокотехнологичных IT-продуктов», - подчеркнули в учреждении.

Новая экспериментальная система представляет аппаратный комплекс, сочетающий экологичные, автономные, энергоэффективные технологии. Проект, реализуется «Псковпассажиравтотрансом» совместно с администрацией Псковской области, администрацией города Пскова и Центром открытых информационных систем.

Данный проект – это очередная ступень в развитии универсальной транспортной системы, сочетающей многофункциональные, энергонезависимые табло и программное обеспечение, позволяющее удаленно осуществлять контроль и управление движением пассажирского транспорта, а также информирование граждан о времени прибытия городских автобусов.

Изменения охватят наиболее популярные адреса: ул. Вокзальная, 23/3 (ост. «Вокзал»), Октябрьский пр., 18 (ост. ул. Гагарина), Октябрьский пр., (ост. «Детский парк»), пл. Ленина, 1 (ост. «пл. Ленина»), пл. Ленина, 3 (ост. «пл. Ленина»).