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В Пскове автобус ехал с зажатыми в двери женщиной и 4-летней девочкой

В дверях псковского автобуса № 11 зажало местную жительницу с 4-летней дочкой, когда те садились на остановке около дома № 6 на улице Труда. Когда двери зажали людей - общественный транспорт проехал около 5 - 6 метров. Как сообщила Псковской Ленте Новостей сама местная жительница, Анна Дудник, это произошло 19 сентября, около 7.50.

Источник: архив Анны Дудник

«Когда я с тремя детьми садилась в автобус, водитель закрыл дверь так, что меня и мою четырехлетнюю дочку зажало между ними, и поехал. Протащил нас так метров 5 - 6. Дверь открыли лишь тогда, когда я, дочка и многие, кто ехал в транспорте, начали кричать. Придавило нас, конечно, сильно, но очень боялась, что ребенок упадет прямо под колеса, - отметила Анна Дудник. - Когда двери открылись, и мы - вышли, автобус поехал дальше, будто ничего и не было: водитель даже не позаботился выйти и поинтересоваться нашим состоянием».

Кроме того, местная жительница добавила, что после того, как инцидент произошел, она обратилась в полицию: «Написала заявление - полицейские отреагировали: остановили автобус и стали выяснять обстоятельства».

Анна Дудник разместила пост о том, что с ней произошло, в группу в соцсети, где свидетели происшествия подтвердили слова местной жительницы. Очевидцы предполагают, что водитель не заметил зажатую в дверях семью, поскольку отвлекался на мобильный телефон.