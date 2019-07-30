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ГИБДД проводит проверку по жалобе псковичке, зажатой с ребенком дверью автобуса

Отделом ГИБДД УМВД России по г. Пскову проводится проверка жалобы, поступившей на водителя городского автобуса №11 от местной жительницы. По словам женщины, сегодня утром ее с 4-летней дочкой зажало дверью автобуса, и водитель, не заметив этого, начал движение.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка отделом ГИБДД УМВД России по г. Пскову. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям водителя и пассажира», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».