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В Пскове на автобусных остановках начали устанавливать информационные табло

В Пскове на автобусных остановках начали устанавливать интеллектуальные информационные табло, которые должны появиться на 7 остановочных комплексах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, табло уже установили на остановке «Детский парк».

Новая экспериментальная система представляет аппаратный комплекс, сочетающий экологичные, автономные, энергоэффективные технологии. Проект реализуется «Псковпассажиравтотрансом» совместно с администрацией Псковской области, администрацией города Пскова и Центром открытых информационных систем.

Данный проект – это очередная ступень в развитии универсальной транспортной системы, сочетающей многофункциональные, энергонезависимые табло и программное обеспечение, позволяющее удаленно осуществлять контроль и управление движением пассажирского транспорта, а также информирование граждан о времени прибытия городских автобусов.

Изменения охватят наиболее популярные адреса: ул. Вокзальная, 23/3 (ост. «Вокзал»), Октябрьский пр., 18 (ост. ул. Гагарина), Октябрьский пр., (ост. «Детский парк»), пл. Ленина, 1 (ост. «пл. Ленина»), пл. Ленина, 3 (ост. «пл. Ленина»).