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C 1 октября в псковских городских автобусах усилят работу контролеров

С 1 октября 2019 года на городских маршрутах общественного транспорта будет работать усиленный линейный контроль. Об этом уведомила пресс-служба ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».



Источник: vm.ru

В связи с этим предприятие призвало родителей школьников и студентов учебных заведений во избежание недоразумений проверять наличие необходимых документов для осуществления проезда по льготным месячным проездным билетам.

Учащимся школ, профессиональных и высших учебных заведений необходимо иметь при себе справку из школы, либо оригинал студенческого билета, имеющего живую печать учебного заведения, документы дающие право на использование льготы при проезде.