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Со 2 октября изменится схема движения автобусов №№2, 5, 8, 8а в Пскове

В связи с проведением ремонтных работ на пересечении улиц Максима Горького и Конной в Пскове в период с 09.00 2 октября до окончания работ 4 октября закрывается движение общественного транспорта по улице Максима Горького.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГППО «Псковпассажиравтотранс», автобусы маршрутов №№ 5, 8, 8А, 19 с площади Ленина следуют по Рижскому проспекту с поворотом на ул. Народную, Р.Люксембург с выездом на М. Горького и далее по маршрутам.

Автобусы маршрута № 2 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту с поворотом на ул. Народную, Р.Люксембург с выездом на М. Горького и далее по маршруту.

Остановка «Центральная городская библиотека» упраздняется.