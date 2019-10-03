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АвтоМир / Общественный транспорт

Два дня будет закрыта дорога до садоводства «Пчелка» в Псковском районе

04.10.2019 15:40|ПсковКомментариев: 0

5 и 6 октября будет закрыта автодорога до садоводства «Пчелка» в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», в связи с ремонтом автомобильной дороги «от а/д Псков-ж/д станция Кебь-до СНТ «Пчелка» 5 и 6 октября 2019 г с 8:00 до 21:00 на всей протяженности дороги будет перекрыто движение транспортных средств.

Конечная остановка автобуса, следующего по маршруту № 164 «Псков-Пчелка», после моста на повороте. Время отправления в сторону города согласно расписанию.

Источник: Псковская Лента Новостей
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