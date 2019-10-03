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В псковских автобусах установят новые системы освещения

В псковских автобусах установят новые современные системы освещения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», этот вопрос обсуждался на встрече руководителей с работниками предприятия.

На сегодняшний день внедрение новаций планируется осуществить на двух экспериментальных бортах городского транспорта. Первый автобус, оснащенный светодиодными лампами, уже вышел на линию, и будет работать в ночь с 16 на 17 октября. Второй автобус, оснащенный светодиодной лентой, планируется выпустить 17 октября.

«Тестовый прокат автобусов позволить не только получить актуальную и оперативную обратную связь от работников предприятия, но и произвести анализ работы нового оборудования. Необходимо провести замеры энергопотребления, освещаемости, физиологических аспектов для выбора наиболее оптимального варианта моделей оборудования», - прокомментировали в «Псковпассажиравтотрансе».

На предприятии уверены, что применение светодиодного оборудования позволит в два раза снизить энергопотребление в автобусах, что в свою очередь позволит снизить нагрузку на генератор и обеспечить более стабильную работу всей электрики в автобусе.