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Псковские полицейские напомнили об изменениях правил перевозки детей в автобусах

В управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области напомнили об изменениях в правилах организованной перевозки детей в автобусах. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, изменения внесены постановлением правительства РФ (от 13 сентября, №1196).

«Изменения внесены в правила организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденные постановлением правительства «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (от 17 декабря 2013 года, №1177)», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что основные изменения коснулись требований к документам, находящимся у водителя при осуществлении перевозки, а также сроков подачи уведомления в Госавтоинспекцию об организованной перевозке группы детей, обязанностей сопровождающего лица и требований к оснащенности автобусов, используемых для транспортировки детей.

Правилами более конкретно прописаны обязанности сопровождающего лица, назначенного организатором поездки. Теперь сопровождающий, а не водитель автобуса, отвечает за использование детьми ремней безопасности, он обеспечивает порядок в салоне и не допускает подъем детей с мест и передвижение их по салону в пути следования.

Помимо этого, в ведомстве сообщили, что назначенный сопровождающий обязан выполнять требования руководителя организации или индивидуального предпринимателя - фрахтователя, доведенные до сопровождающего при проведении с ним инструктажа перед организованной перевозкой группы детей. Организованная перевозка группы детей без назначенных сопровождающих не допускается.

Изменения, внесенные в пункты 3 и 16 правил, коснулись требований использования ремней безопасности в автобусах. С 1 октября 2019 года осуществлять организованную перевозку группы детей допускается только в автобусах, оснащенных ремнями безопасности, и с использованием ремней безопасности вне зависимости от категории поездки (междугородней, пригородной или городской). Раньше такое требование в Правилах организованных перевозок групп детей отсутствовало.

Напомним, под организованной перевозкой группы детей в соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением совета министров - правительства РФ (от 23 октября 1993 года, №1090), понимается перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью восемь и более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей.

За нарушения требований к организованной перевозке групп детей автобусами статьей 12.23 КоАП РФ предусмотрена ответственность как водителей транспортных средств, так и должностных лиц, отвечающих за перевозку, и юридических лиц.