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Проезд на общественном транспорте в городах и поселках Псковской области подорожает с 1 ноября

С 1 ноября 2019 года вырастет стоимость проезда и провоза багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Как сообщает пресс-служба предприятия, повышение тарифов осуществляется в соответствии с приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области №55-ат от 09.10.2019 «Об установлении предельных регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах рабочего поселка Бежаницы, рабочего поселка Дедовичи, городов Дно, Невель, Опочка, Остров, Печоры, Порхов, Пустошка, Себеж, рабочего поселка Струги Красные Псковской области».

Стоимость проезда пассажиров и провоза багажа по указанным маршрутам составит 22 рублей за 1 поездку за наличный и безналичный расчет. Добавим, что ранее тариф составлял менее 20 рублей.