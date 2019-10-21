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Сити-менеджер Пскова рассказал о запуске автобусов через перекресток Инженерной и Юности

Глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил, когда через пересечение улиц Инженерной и Юности возможно будет запустить автобусы. Об этом Александр Братчиков упомянул на сайте губернатора Псковской области, в ответе на вопрос местного жителя.

Проблема, которую на ресурсе озвучил местный житель, звучит так: «Новую дорогу на улицах Инженерной и Юности уже открыли. Ездят машины, а также стоят. Есть автобусные остановки, а автобусы еще не ходят. Хочется узнать, когда там пустят автобусы? А еще хочется знать, какие именно? Ведь много людей едет на улицу Звездную, едет на автобусах № 11, № 22, № 23, чтобы попасть во взрослую и детскую поликлинику. Очень хочется верить, что автобусы пустят все и не обделят этот район».

Александр Братчиков ответил, что организовать автобусные маршруты на обозначенном участке возможно только после приемки в эксплуатацию участка в том порядке, который установлен действующим законодательством.

«Ориентировочный срок приемочных процедур - декабрь 2019 года», - отметил сити-менеджер города.

Также Александр Братчиков добавил, что определение автобусных маршрутов пройдет в соответствии с законом Псковской области «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами государственной власти полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» (от 28 декабря 2018 года, № 1913-ОЗ).

Глава администрации муниципалитета подчеркнул, что это относится к компетенции организатора перевозок - комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.