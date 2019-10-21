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Власти Псковской области объяснили, почему стоимость проезда в общественном транспорте в Невеле на 10 рублей дороже

Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко рассказала, почему предельный тариф на проезд в общественном транспорте в Невеле достигает 32 рублей. Ответ чиновника опубликован на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Ранее на сайте ведерников.рф было опубликовано обращение, в котором его автор интересовался, почему, когда был установлен предельный регулируемый тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, то в границах рабочих поселков Бежаницы, Дедовичи, городов Дно, Опочка, Остров, Печоры, Порхов, Пустошка, Себеж, поселка Струги Красные он составил 22 рубля, а в Невеле - на 10 рублей дороже - 32 рубля.

В своем ответе Елена Пилипенко отметила, что, в отличие от других населенных пунктов, где такую перевозку пассажиров и багажа осуществляет ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», в Невеле - осуществляет ООО «РосНевельАвто».

В ответе говорится, что предыдущие тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах рабочих поселков Бежаницы и Дедовичи, городов Дно, Опочки, Острова, Печор, Порхова, Пустошки, Себежа, рабочего поселка Струги Красные были установлены в 2017 году постановлениями муниципальных администраций и составляли 20 рублей за перевозку пассажира. Столько же - за перевозку места багажа. По постановлению администрации Невельского района же, от 2017 года, проезд пассажира, а также перевозка места багажа составили 29 рублей.

«Пересмотр вышеуказанных тарифов произведен на основании заявлений перевозчиков. Причинами обращения ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» и ООО «РосНевельАвто» по пересмотру тарифов являются инфляционные процессы, удорожание топлива и расходных материалов, убытки предприятий», - говорится в сообщении.

Также в ответе Елены Пилипенко обозначено, что в результате рассмотрения заявлений перевозчиков и прочих материалов, необходимых для оценки экономически обоснованных тарифов, 9 октября коллегия комитета установила предельные регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах двух и более поселений в границах вышеуказанных муниципалитетов.

По решению коллегии, стоимость услуги в Невеле составляет 32 рубля, в остальных обозначенных населенных пунктах - 22 рубля.

«Ранее установленные тарифы проиндексированы на индекс потребительских цен, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, опубликованном на сайте Минэкономразвития России. Использование тарифа ниже предельного осуществляется по решению перевозчика, исходя из экономической целесообразности», - заканчивается сообщение.