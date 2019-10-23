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Псковский автобус №6 ехал с зажатой в дверях коляской с ребенком - пожаловались в соцсети

Псковский автобус, двигающийся по маршруту №6, зажал коляску в дверях и поехал - пост об этом появился в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте». Со слов пользователя, оставившего сообщение, такой случай произошел 26 октября, в 13.00, у остановки «Дом офицеров».

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

«Выходили из автобуса с коляской. Я держала коляску спереди, а подруга - сзади, за ручку. Получилось так, что я вышла и вынесла полколяски, и тут дверь автобуса закрывается, и он - едет. Когда люди начали кричать, он остановился. Спасибо огромное молодому человеку, который помог очень быстро спустить коляску. Ребенок ничего не понял. Номер автобуса - "С821ес". Хочу написать жалобу на водителя», - говорится в сообщении.

В ближайшие дни Псковская Лента Новостей попробует связаться с представителем «Псковпассажиравтотранса», чтобы в отношении этого поста узнать позицию предприятия.