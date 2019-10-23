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«Псковпассажиравтотранс» проверяет ситуацию с зажатой в дверях автобуса №6 коляской с ребенком

В ГППО «Псковпассажиравтотранс» проводит проверку в отношении того, что около остановки «Дом офицеров» автобус, курсирующий по маршруту №6, зажал дверьми коляску с ребенком и продолжил движение. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия, результат проверки будет известен примерно через неделю.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

«Что касается достоверности жалобы, - не думаем, что люди будут жаловаться, если на это нет причин, - добавили в пресс-службе. - Если все подтвердится, как наказать водителя - решит наша дисциплинарная комиссия».

Напомним, сообщение о том, что 26 октября - около 13.00 - у «Дома офицеров» автобус №6 зажал детскую коляску с ребенком и поехал дальше, появилось в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте» в тот же день. Разместивший этот пост пользователь указал регистрационный номер транспортного средства - «С821ес».