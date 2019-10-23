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АвтоМир / Общественный транспорт

Пассажирским перевозкам будет посвящен завтрашний парламентский час в Псковском областном Собрании

30.10.2019 17:01|ПсковКомментариев: 0

Вопросу организации пассажирских перевозок на территории Псковской области будет посвящен парламентский час перед завтрашней сессией Псковского областного Собрания. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) председатель регионального парламента Александр Котов.

«Мы не первый раз в рамках парламентского часа рассматриваем этот вопрос, и завтра на сессии у нас опять будет парламентский час по этой теме. На одной из предыдущих сессий нам говорили, какие будут приняты меры для изменения ситуации с «Псковпассажиравтотрансом» и с другими перевозчиками, и мы решили к этому вернуться. Завтра заслушаем доклад органов исполнительной власти, отвечающих за этот вопрос», - рассказал Александр Котов. К обсуждению также приглашен новый руководитель «Псковпассажиравтотранса» Юрий Киргинцев.

На завтрашнем «парламентском часе» председатель областного Собрания также намерен озвучить проблемные вопросы, которые услышал от жителей своего избирательного округа. «В частности, дорога на Ляды находится в таком состоянии, что по ней невозможно ездить. Также прошла информация, что принято решение закрыть целый ряд автостанций и павильонов. Это тоже возмущает народ», - перечислил он и высказал мнение, что «это не тот способ, которым можно оптимизировать расходы».

«Не надо дразнить людей, которые и так находятся в непростом положении», - убежден Александр Котов.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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