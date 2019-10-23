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Ночные «Ласточки» Санкт-Петербург - Псков начинают курсировать с 1 ноября

Ночные «Ласточки» № 815/816 сообщением Санкт-Петербург - Псков в исполнении «Премиум» (с улучшенной компоновкой мест) будут курсировать ежедневно с 1 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОАО «РЖД».

Расписание:

Поезд Время и станция отправления Время и станция прибытия (следующих суток) Остановки № 815 Санкт-Петербург – Псков 23:30 Санкт-Петербург, Балтийский вокзал 03:00 Псков Гатчина, Луга, Плюсса, Струги Красные №816 Псков – Санкт-Петербург 22:40 Псков 02:10 Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) Струги Красные, Плюсса, Луга и Гатчина

Продажа билетов на данные поезда уже открыта. Стоимость проезда зависит от времени, оставшегося до отправления поезда, и спроса пассажиров на выбранный рейс. Кроме того, на данные поезда будут действовать специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Напомним, что в настоящее время между Санкт-Петербургом и Псковом курсирует три пары поездов «Ласточка», отправляющихся во встречном направлении в утреннее, дневное и вечернее время.