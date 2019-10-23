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Борис Елкин: Псковские автотранспортные госпредприятия в полной мере выполняют социальные обязательства

Автобусная маршрутная сеть Псковской области в пригородном и междугородном сообщении состоит из 465 маршрутов. Из них 415 пригородных, 50 междугородных. При этом из 465 автобусных маршрутов, обслуживаемых на территории области, 372 маршрута являются социально-значимыми - 80%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на 36-й сессии Псковского областного Собрания депутатов в ходе парламентского часа, посвященного организации автомобильных пассажирских перевозок в регионе, сообщил председатель областного комитета по транспорту и дородному хозяйству Борис Елкин. Маршрутная сеть Пскова состоит из 24 городских маршрутов, города Великие Луки – 27 городских маршрутов.

По его словам, основной объем (95%) перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по социально значимым регулярным маршрутам осуществляется государственными автотранспортными предприятиями ГППО «Псковпассажиравтотранс» и ГППО «Славяне».

Чиновник подчеркнул, что основной отличительной особенностью отрасли обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в Псковской области, в сравнении с иными субъектами Российской Федерации, является значительная доля пассажирских перевозок, находящаяся в государственном секторе.

«Обращаю внимание на то, что автотранспортные предприятия в полной мере выполняют свои социальные обязательства. В 2019 году мы, как и прежде, сохраняем действующие льготы на перевозки для населения на автомобильном транспорте, включая льготы для отдельных категорий граждан (инвалидов, участников войны, ветеранов труда) − объем субсидий составляет 52 414 тыс рублей; бесплатную перевозку обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию − объем субсидий - 16 439 тыс рублей», - добавил Борис Елкин.

По его совам, сохранены и такие льготы, как бесплатная перевозка обучающихся (объем субсидий – 119 431 тыс рублей), педагогических и иных работников образовательных учреждений (объем субсидий – 19 206 тыс рублей), проживающих в сельской местности, до образовательных организаций и обратно.