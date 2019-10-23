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Псковские депутаты указали на плачевное состояние школьных автобусных перевозок в регионе

В Псковской области нет туристических автобусов, которые бы соответствовали требованиям по перевозке детей. Между тем, псковские школьники регулярно ездят на экскурсии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на этот факт указал депутат регионального парламента Алексей Севастьянов («Единая Россиия») на 36-й сессии Псковского областного Собрания депутатов в ходе парламентского часа, посвященного организации автомобильных пассажирских перевозок в регионе.

«Сколько туристических автобусов в Псковской области соответствуют требованиям по перевозке детей?», - поинтересовался парламентарий у председателя транспортного комитета региона Бориса Елкина.

«Не могу сейчас привести такой статистики», - ответил чиновник.

«Правильно, потому что их просто нет», - подчеркнул Алексей Севастьянов.

Борис Елкин в ответ заверил, что парк школьных автобусов обновляется практически ежегодно, большая часть из этих автобусов на ходу.

В свою очередь, Алексей Севастьянов обратил внимание, что более 100 автобусов регион получил по президентской программе с Минпромторгом, но из них только 8 имеют договор гарантийного обслуживания. «Поэтому мы ремонтируем их за государственные деньги, потому что не были заключены гарантийные договоры», - возмутился депутат.

Депутаты также обратили внимание, что бесплатная перевозка школьников производится на автобусах, которые не соответствуют техпараметрам и используются на других маршрутах, что запрещено законом. На этот факт указала и прокурорская проверка.

На данный момент около 365 автобусов используются для перевозки школьников, при этом на 320 маршрутах прокуратурой установлены нарушения СанПин только в части превышения продолжительности пути – свыше 30 минут. Ни один автобус не обеспечен ремнями безопасности и сидением для учителя, повернутым к салону, чтобы он мог видеть детей.

Кроме того, парламентарии обратили внимание, что зачастую школьным автобусам приходится выходить на маршруты по дорогам, находящемся в плачевном состоянии. «Разве это нормально, когда школьный автобус приходится трактором тащить?!» - возмутился спикер областного Собрания Александр Котов.