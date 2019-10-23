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Алексей Севастьянов указал на катастрофическую бесхозяйственность в транспортной сфере Псковской области

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов заявил, что он возмущен катастрофической бесхозяйственностью в вопросах пассажирских перевозок в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление он сделал на 36-й сессии Псковского областного Собрания депутатов в ходе парламентского часа, посвященного организации автомобильных пассажирских перевозок в регионе.

«В этом году мы в областном парламенте уже второй раз говорим о «Псковпассажиравтотрансе». Вопрос бесхозяйственности приводит в дикое возмущение. Я удивляюсь нашей катастрофической бесхозяйственности», - подчеркнул он.

Депутат отметил, что лишь малая часть автобусов в Псковской области находится на гарантийном обслуживании. «Такая же примерно история и с автомобилями скорой помощи, у которых, к слову, гарантия распространяется и на все медицинское оборудование внутри автомобиля. Уверен, что за три года там уже могло что-то сломаться. И уверен, что не более 10% там находится на гарантийном обслуживании. С нашим бедным бюджетом нам приходится их ремонтировать. Или, что еще хуже, используется система донорства – когда из двух машин собирается одна», - высказался он.

По мнению Алексея Севастьянова, все школьные автобусы должны по закону проходить обслуживание через специализированные станции.

Также он снова обратил внимание на плачевное положение дел с пассажирскими перевозками детей в сфере туризма. Подходящих по регламентам автобусов в Псковской области, по его словам, просто нет. «Мы привлекаем для перевозок детей предприятия из других регионов. Потому что у нас автобусы не соответствуют. Не понимаю, куда смотрят надзорные органы», - заявил депутат.

Алексей Севастьянов предложил выделить какие-то средства из бюджета, чтобы привлечь специалистов, которые дали бы соответствующие рекомендации транспортным госпредприятиям.