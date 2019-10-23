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Борис Елкин: Мы работаем с соседними регионами, чтобы получить дополнительные автобусы для города

«Мы ведем постоянные переговоры с соседними регионами, чтобы получить дополнительные автобусы для нашего города. В ближайшее время планируется передача 14 автобусов марки «Мерседес» из Московской области», - рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в ходе очередной сессии регионального парламента. Он подчеркнул, что данные автобусы достанутся Псковской области бесплатно.

Борис Елкин также заявил, что активные переговоры ведутся и с Санкт-Петербургом, где недавно было закуплено автобусов на сумму более миллиарда рублей. «Мы стараемся договориться о передаче имущества, у которого еще не вышли сроки эксплуатации, его еще можно использовать», - заявил он.

Председатель комитета по транспортному и дорожному хозяйству также напомнил, что по программе социально-экономического развития Псковской области на расширение автопарка городских автобусов предусмотрена часть денежных средств.

«У нас есть и изъятые автобусы. Это произошло, в том числе, в тот период, когда были заблокированы счета "Псковпассажриавтотранса". К сожалению, эти автобусы уже не вернуть, часть из них уже продана», - рассказал Борис Елкин.