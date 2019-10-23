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На нерегулируемый тариф намерены перевести 19 автобусных маршрутов в Псковской области

С учетом дефицита средств областного бюджета, комитетом по транспорту и дородному хозяйству Псковской области рассматривается возможность изменения вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, то есть переход с регулируемого тарифа на нерегулируемый тариф.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на 36-й сессии Псковского областного Собрания депутатов в ходе парламентского часа, посвященного организации автомобильных пассажирских перевозок в регионе, сообщил председатель областного комитета по транспорту и дородному хозяйству Борис Елкин.

По его словам, данная мера позволит организовать работу по определению перевозчика согласно 220-ФЗ и не потребует дополнительных денежных средств из областного бюджета.

В настоящее время комитетом на своем официальном сайте опубликовано извещение о начале приема документов перевозчиков для участия в открытых конкурсах по межмуниципальным маршрутам, перевозки по которым осуществляются государственными автотранспортными предприятиями и являются убыточными для них.

Планируется проведение открытых конкурсов по 19 маршрутам регулярных перевозок.