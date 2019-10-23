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Юрий Сорокин: Нам нужно вмешаться в регулирование безопасности перевозок такси

«По статистике большое количество аварий связано с перевозчиками такси, нам нужно вмешаться в регулирование безопасности этих перевозок», - такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания (фракция «Единая Россия») Юрий Сорокин на очередной сессии регионального парламента.

Вопрос, касающийся контроля перевозчиков такси он задал председателю комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борису Елкину. «Это очень объемный вопрос. Проблема такси — это проблема всего государства, а не только нашего города», - заявил Борис Елкин. С его слов, в сфере перевозок есть несколько основных проблем. Одна из них это недобросовестные перевозчики, которые работают с агрегаторами. «Проблема в том, что агрегаторы не несут никакой ответственности за тех, кого нанимают. Закон об их работе пытаются "протолкнуть" уже несколько лет, а пока многие водители ездят без лицензий», - рассказал Борис Елкин.

С его слов, одной из мер, которые принимаются в Псковской области по борьбе с такими водителями являются «контрольные закупки» с ГИБДД и налоговыми органами. «Мы проводим рейды. Ранее была достигнута договоренность о том, что мы будем вести совместную работу в части выявления недобросовестных водителей такси», - рассказал Борис Елкин.

Еще одной проблемой он обозначил недобросовестность водителей при оформлении юридического лица или статуса ИП, которые необходимы для работы в перевозках. «У нас есть и добросовестные водители, которые работают честно, но есть и те, кто закрывают юридическое лицо через день после получения лицензии. А отследить это очень сложно», - заключил Борис Елкин.