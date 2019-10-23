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Александр Котов: Муниципальные автостанции - точки социального притяжения, закрывать их нельзя

Автостанции в районах являются важными точками не только в транспортном плане, но и в социальном. «Нужно оптимизировать расходы. Всегда можно найти, на чем сэкономить, но закрывать никакие станции категорически нельзя», - такую позицию высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на очередной сессии регионального парламента.

Александр Котов также отметил, что далеко не у всех жителей области есть возможность покупки билетов через Интернет, так как в некоторых отдаленных уголках нет даже мобильной связи.

Председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, комментируя ситуацию, отметил, что станции не приносят прибыли, которой хотелось бы. «Рассматривая различные варианты решения данного вопроса, мы пришли к выводу, что необходимо использовать помещения автостанций в коммерческих целях. Если сдавать помещения в аренду, это поможет повысить прибыть. Сейчас мы думаем над тем, как привлечь инвесторов. Пока ни одной станции закрыто не будет. Мы тоже прекрасно понимаем социальную значимость этих объектов», - заявил Бори Елкин.