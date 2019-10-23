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Депутаты пожаловалась на качество автобусов, которые перевозят школьников в Псковской области

Депутат Псковского областного Собрания Оксана Лазарева (фракция «Единая Россия») на очередной сессии регионального парламента пожаловалась на качество автобусов, которые выделены для перевозки школьников в Плюсском районе.

«Такое ощущение,что эти автобусы делаются для школьников начальных классов. Расстояние между рядами очень маленькое, комфортно сесть туда старшему школьнику или взрослому практически невозможно», - заявила Оксана Лазарева.

Она также отметила, что данный вопрос поднимается не первый раз, однако никакой реакции пока не последовало. «Эти же автобусы нам дают для поездок в Псков. Ехать на них невозможно», - заключила Оксана Лазарева.

Депутата поддержал руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. Он заявил, что неоднократно слышал жалобы жителей различных районов области на качество транспорта, в котором осуществляется перевозка детей.