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Александр Котов: В транспортной сфере Псковской области есть еще много нерешенных вопросов

Региональная исполнительная власть пообещала учесть все замечания, высказанные сегодня, 31 октября, на парламентском часе по проблемам пассажирских перевозок. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель регионального парламента Александр Котов.

«Сегодня была достаточно бурная дискуссия в рамках парламентского часа. Это на самом деле очень важный вопрос, и мы специально его поставили сегодня несколько шире. Если помните, ранее псковские парламентарии рассматривали вопрос о работе предприятия «Псковпассажиравтотранс», поскольку там сложилась очень тяжелая финансовое положение. После этого был предпринят ряд мер со стороны администрации Псковской области, органов исполнительной власти, и областное Собрание депутатов тоже подключалось к решению этой проблемы. Но ведь у нас пассажирскими перевозками занимается не только «Псковпассажиравтотранс», но и другие перевозчики. И сегодня мы посмотрели на эту проблему в комплексе, в том числе, коснулись темы состояния дорог, по которым перемещаются автобусы, перевозящие пассажиров», - поделился он.

Спикер Псковского областного Собрания депутатов подчеркнул, что, по его мнению, в вопросах транспортной сферы в регионе еще сделано недостаточно. «Мы видим, что еще очень много вопросов, которые в настоящее время не решены и, честно говоря, не очень понятно, как вообще их собираются решать», - добавил он.

Александр Котов уточнил, что по итогам обсуждения комитет по транспорту и дорожному хозяйству обязался учесть все высказанные депутатами замечания, прозвучавшие в рамках парламентского часа, все комментарии и выступления.

«Кстати, многие вопросы сегодня задавались, что называется, по горячим следам. Я тоже был накануне в своем избирательном округе (19-й округ - Плюсский, Струго-Красненский районы, Дубровенская волость Порховского района, Карамышевская и Торошинская волости Псковского района – от ред.), и очень много вопросов было связано как раз с транспортным обслуживанием населения. Сегодня все эти вопросы поднимались, и я очень надеюсь на то, что в самое ближайшее время на них будет обращено внимание, будут приняты решения, которые позволят в этой части ситуацию изменить», - отметил спикер регионального парламента.

Особое внимание он уделил вопросу, который также поднимался на парламентском часе, - о необходимости сохранения автобусных станций и павильонов.

«Информация об их закрытии вызвала шквал возмущения людей. Потому что автобусные павильоны нельзя рассматривать как коммерческие объекты, это в большей степени объекты социальные. Люди, которые передвигаются и внутри области, и за ее пределы, должны иметь возможность укрыться от дождя или снега и приобрести билеты, если нет возможности сделать это через интернет. С удовлетворением могу сказать, что сегодня мы услышали заверения в том, что никаких мер, связанных с закрытием действующих на сегодня автостанций и автопавильонов не будет. Наоборот, будут предприниматься меры для того, чтобы их сохранить и чтобы они отвечали своему назначению», - заключил Александр Котов.