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Василий Осипов: Вопрос о руководителе «Псковпасажиравтотрнса» по-прежнему открыт

«Юрий Киргинцев возглавлял такое предприятие, и возглавлял в тот момент, когда оно находилось в кризисном состоянии. Все это ему знакомо. Но на сегодняшний день он просто исполняет обязанности, вопрос о руководителе по-прежнему открыт», - заявил заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ Василий Осипов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Когда ушел Николай Киянец, мы решили назначить и.о. кого-то из местных. Александр Михайлович Куренков был первым заместителем, человек опытный. Его назначение согласовали с губернатором и начали работать. Почему произошла вот эта ротация: Александр Михайлович сказал, что ему тяжело занимать эту должность и по причинам возраста, и, к тому же, он понимает, что на предприятии сейчас опять будет пиковая ситуация с точки зрения экономики. Поэтому пришлось просто назначить нового исполняющего обязанности. Здесь не было никаких ротаций из вне, это такая вынужденная мера», - заявил Василий Осипов.

Он также рассказал, что есть объективные факторы, которые сегодня не позволяют предприятию финансово-устойчиво существовать. «Но на фоне объективных факторов, есть и субъективные: предприятие пока тоже не хочет меняться и перестраиваться. Оно как и было остается социалистическим, движения вперед здесь нет. Хотя планы оптимизации и реструктуризации предприятия существуют, пока их реализация на нулевой отметке», - заявил замгубернатора Псковской области по вопросам ЖКХ.

«Там есть вопросы снабжения топливом, вопросы имущественного комплекса. Есть громадный имущественный комплекс за который платятся налоги. От непрофильных и ненужных активов необходимо избавиться, от земельных участков тоже, нужно посмотреть штатное расписание и так далее, даже тарифную политику. Там аналитика практически на нуле. Спроси там какой сегодня пассажиропоток, тебе никто не ответит, а как без этого можно выстраивать финансовую модель? А есть вопросы, которые должен решать коллектив предприятия, в том числе и у себя в голове. В социальных сетях активно обсуждается все. Ну зачем высаживать школьника, если он забыл проездной билет? Ну зачем? Я иногда совсем не понимаю. А из этого складывается имиджевая составляющая предприятия. Но не смотря на все трудности оно сегодня выполняет главную задачу и обеспечивает перевозку пассажиров с очень неплохим выходом парка. Да, срывов достаточно, но, в целом, как бы тяжело не было задачу оно выполняет», - заключил Василий Осипов.