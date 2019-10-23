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В «Псковпассажиравтотрансе» ответили на жалобу о протекающем автобусе №22. ФОТО

У псковского автобуса, курсирующего по маршруту №22, сильно протекает кузов. Дополненная фотографиями жалоба на это появилось 5 ноября в группе «Инцидент Псков» в соцсети «Вконтакте».

Источник: «Инцидент Псков» в соцсети «Вконтакте»

«На фото - салон автобуса №22. Весь мокрый внутри: изо всех щелей капает вода. Из закрытых верхних люков она хлещет прямо на людей. Часть сидений напрочь промокшие. На каких-то лежат листы бумаги с надписью "мокрое". На фоне всех этих прелестей крики кондуктора: "Оплачиваем проезд!" - выглядят издевательством. За что платить? За то, что ребенок чей-то в школу придет в мокрых штанах? Или за то, что кого-то просквозит, так как промокла часть пальто?» - написал автор сообщения.

Кто-то из комментаторов предложил всем, кого не устраивает это, ездить на такси или добираться до нужного места пешком. А кто-то предположил, что с повышением проезда до 27 рублей автобусы отремонтируют.

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Один из пользователей сети заключил: «Автобусы не выдерживают псковский климат».

В «Псковпассажиравтотрансе» же Псковской Ленте Новостей сообщили, что этому автобусу больше 20 лет, поэтому он нуждается в работе по поддержке надлежащего состояния. В организации отметили: сделать указанному транспортному средству крышу удастся до 17 ноября включительно.