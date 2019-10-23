АвтоМир / Общественный транспорт

Автобусное движение по улице Юности в Пскове будет запущено в начале следующего года

Автобусное движение по улице Юности в Пскове будет запущено в начале следующего года. Об этом сообщил на брифинге 7 ноября глава администрации города Пскова Александр Братчиков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что автомобильное движение по новой улице на дальнем Запсковье было запущено в этом году. Ведутся переговоры о запуске движения общественного автотранспорта.

«Автобусное движение запустят в начале следующего года. Маршруты тоже обсуждались», - сообщил Александр Брачиков, воздержавшись от конкретики в связи с тем, что конкурсные процедуры еще впереди. При этом он уточнил, что речь идет о продолжении существующих автобусных маршрутов, а не об открытии нового.