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Поезда Москва - Псков и Псков - Москва прибыли с опозданием из-за аварии на железной дороге

8 ноября, в 8:37 на перегоне Дворец – Любница Октябрьской железной дороги произошел сход двух вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет, однако схему движения поездов № 9 Москва - Псков и № 10 Псков - Москва, отправившихся вечером 8 ноября, пришлось скорректировать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Из-за данного происшествия поезда проследовали через участок Дно - Батецкая - Великий Новгород - Чудово - Бологое.

На данный момент восстановительные работы на перегоне Дворец – Любница завершены. Поезда на участке будут курсировать в штатном режиме.