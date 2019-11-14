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Будут ли в Пскове троллейбусы, рассказала Елена Полонская

Будут ли в Пскове троллейбусы, рассказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава города Елена Полонская, отвечая на вопрос радиослушателя о перспективах появления в областном центре троллейбусного сообщения.

«С троллейбусами не так все просто. Надо разбираться. Многие муниципальные образования, где были троллейбусные маршруты, отказываются от этого вида транспорта. Надо просчитывать экономическую составляющую», - отметила гостья студии.

По ее мнению, целесообразно сначала разобраться с «Псковпассажиравтотрансом» и поставить жирную точку в решении существующих там проблем. Напомнив, что этой задачей плотно занимаются власти региона, Елена Полонская подчеркнула, что депутаты гордумы тоже будут держать ситуацию на контроле.

Недавно депутаты Псковской гордумы направили в область предложения по созданию новых автобусных маршрутов на территории Пскова, в частности, на улице Кузбасской дивизии, которая в скором времени будет продолжена на участке от ул. Юбилейной до Народной.